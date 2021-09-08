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Тело погибшего главы МЧС Зиничева доставят в Москву

РИА Новости: тело погибшего главы МЧС Зиничева доставят спецрейсом в Москву
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Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Тело главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Красноярском крае в Норильске, доставят спецрейсом в Москву. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, самолет с телом Зиничева уже вылетел в Москву.

О смерти главы МЧС России Евгения Зиничева стало известно 8 августа. Он погиб в возрасте 55 лет, спасая на учениях российского кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.

О гибели Зиничева уже доложили президенту Владимиру Путину. Как сообщил Дмитрий Песков, глава государства направил телеграмму родным и близким погибшего — он глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью руководителя ведомства.

Временно исполняющим обязанности главы МЧС станет первый заместитель руководителя ведомства Александр Чуприян, сообщил собеседник РИА Новости.

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