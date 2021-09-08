Москва попала в рейтинг лучших городов мира

Опубликован новый рейтинг, в котором города всего мира оценили по критериям: современность, удобство, экологичность и безопасность для жизни. Москва заняла 34-ю из 37 позиций. Опрос среди 27 тысяч человек провел британский журнал TimeOut.

Столица России, по мнению участвовавших в составлении рейтинга, за последние годы превратилась в динамично развивающееся место, наполненное музеями, первоклассными ресторанами и современной архитектурой.

«Около 50 процентов респондентов назвали город амбициозным, учитывая ситуацию с пандемией на 2021 год. Москве не хватает духа общности, но данный факт компенсируется другими особенностями. Например, 95 процентов из опрошенных жителей столицы дали ей высокие оценки за культурную составляющую. А московское метро назвали одной из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе», — пояснили результаты опроса в TimeOut.

Первая строчка в финальном перечне лучших городов на 2021 год досталась Сан-Франциско, который отличился прогрессивностью, сотнями аккуратных парковок, большим количеством зелени и уютных парков. На втором месте Амстердам со статусом «экологически сознательного мегаполиса». Третья позиция у британского Манчестера, признанного лучшим за интересную ночную жизнь и «дух общности», развитие творческой среды даже в затянувшуюся пандемию.

Столица Дании Копенгаген, занявшая четвертое место, получила признание участников опроса за хорошо организованную велосипедную инфраструктуру, которая не только снижает нагрузку на климат, но и разгружает дороги в городе, помогает поддерживать здоровье жителей. На пятом месте Нью-Йорк, названный самым «захватывающим» городом в мире. Проголосовавшие за американский мегаполис отметили, что во время коронавируса там появилось много заведений общепита на открытом воздухе, которые позволили пережить жителям локдаун, не лишаясь досуга.

В июле 2021 года заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в последнее десятилетие российская столица стала комфортнее за счет создания новых общественных пространств, ремонта набережных. Количество подсвеченных зданий в городе за тот же период выросло в четыре раза.