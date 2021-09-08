Подсобного рабочего отдадут под суд за убийство генерала ФСИН

Завершено расследование уголовного дела 63-летнего жителя Забайкалья, застрелившего на охоте начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю генерала Евгения Шихова 24 апреля 2021 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил Егор Марков, представитель регионального управления Следственного комитета России.

Допрошено более 50 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого. Специалисты признали его способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Материалы уголовного дела переданы прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. После чего фигуранта отдадут под суд. В убийстве генерала обвиняется Николай Макаров, работавший подсобным рабочим на охотничьем кордоне, куда приехал Шихов с компанией.

По данным следствия, днем 24 апреля обвиняемый, будучи пьяным, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. Один из них — начальник УФСИН — скончался на месте, второй, случайно оказавшийся в том же доме, — местный предприниматель 1980 года рождения, который привез груз для охотхозяйства, — скончался от потери крови по пути в больницу.

После этого рабочий угрожал убийством еще одному мужчине. Сам Макаров рассказывал, что сначала он выпивал с приехавшими на охоту генералом и его сопровождающими. Затем он почувствовал себя нехорошо и пошел спать. Но во сне рабочий услышал, что гости хотят его убить. Тогда он взял свое ружье, вошел в гостевую комнату и открыл огонь.