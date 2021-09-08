Оценен рост влияния России в Средней Азии после успеха талибов

Влияние Москвы в Центральной Азии выросло после прихода талибов к власти

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты оценили рост влияния России в Средней Азии после успеха движения «Талибан» (запрещено в России), которое пришло к власти в Афганистане.

Москва активно участвует в поддержании безопасности в регионе, отметил профессор ВШЭ и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. В последнее время было проведено множество маневров, республики получили вооружение по субсидированным ценам, их офицеры проходят обучение в России.

Кроме того, спецслужбы России и среднеазиатских стран ведут совместные операции по борьбе с наркоторговлей, нелегальной миграцией и распространением религиозного экстремизма, отметил Казанцев.

В настоящий момент уровень присутствия России в регионе достаточный, и усилить его невозможно, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин.

Эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров, напротив, заявил, что российское влияние «в военно-политическом и стратегическом плане» может увеличиться, поскольку «больше нет никакой другой страны, которая могла бы помочь» среднеазиатским республикам.

Он напомнил, что у Таджикистана большая и сложно охраняемая граница с Афганистаном. «Даже при американцах были инциденты, когда совершались прорывы через границу и теракты были в Таджикистане. Поэтому у Таджикистана нет другого выхода, кроме как обратиться к России», — отметил Умаров.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти приняли приглашение посетить инаугурацию нового правительства Афганистана, сформированного талибами.