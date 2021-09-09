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В ФМБА заявили о разработке универсальной вакцины против всех видов COVID-19

В ФМБА разрабатывают вакцину против всех видов коронавируса
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Федеральном медико-биологическом агентстве разрабатывают вакцину, которая будет эффективна против всех видов COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Она объяснила, что вакцина будет создана из консервативных компонентов, которые не изменяются быстро из-за мутаций вируса.

Скворцова также добавила, что в ФМБА есть разработки тест-систем, которые способны определить все существующие линии COVID-19.

Ранее глава Минпромторга Мантуров назвал россиянам сроки появления итогов разработки вакцины от коронавируса и гриппа. Ожидается, что это произойдет до конца года, заявил министр. Препарат будет однофазным — он сможет защитить одновременно от двух инфекций.

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