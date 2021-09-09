Футболист «Локомотива» вернется в Россию после госпереворота на родине

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в скором времени прибудет в расположение столичного клуба. Об этом сообщается Twitter-аккаунте железнодорожников.

Камано уже покинул Гвинею, где ранее произошел госпереворот. 25-летний форвард уже находится в Стамбуле и ожидает рейса в Москву.

6 сентября сообщалось, что Камано не может вернуться в Москву после отмены матча сборных Гвинеи и Марокко. Игру перенесли из-за напряженной политической ситуации на родине Камано. В «Локомотиве» сообщили, что держат связь с футболистом, который находился на тот момент в своем доме.

Камано выступает в России с августа 2020-го. До этого нападающий играл за французские клубы — «Бастия» и «Бордо». За сборную Гвинеи он выступает с 2013 года.