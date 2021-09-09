Стало известно о планах включить Иран в состав ШОС

«Коммерсантъ»: на саммите ШОС в Душанбе объявят о присоединении Ирана к организации

На следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объявят о присоединении Ирана к ШОС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, вскоре число участников ШОС увеличится до девяти. Отмечается, что на встрече в Душанбе, которая пройдет 16-17 сентября, главы государств должны объявить о начале процедуры приема Ирана в состав ШОС. Тем не менее, присоединение Тегерана к международной организации может занять некоторое время.

В 2005 году Иран получил статус наблюдателя при ШОС, после чего в 2008 году подал заявку на полноценное членство. Однако до 2015 года Тегеран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН. В то же время после снятия санкций процесс вступления Ирана в организацию не ускорился, так как ему препятствовал ряд факторов, таких как выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), повторное наложение ограничительных мер на страну и прочее.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в нормализации сотрудничества МАГАТЭ и Тегерана и призывает Иран приложить усилия для налаживания отношений с агентством. По словам дипломата, многие аспекты взаимодействия «остаются в подвешенном состоянии». «Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», — подчеркнул он.