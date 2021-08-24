Самолет Минобороны России резко сменил курс у границ Ирана

Самолет Ту-154М Минобороны России не смог пройти воздушное пространство Ирана и резко сменил курс. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На скриншоте маршрута полета заметно, что самолет развернулся на подлете к границе Ирана и направился в Астрахань, куда прибыл накануне из Подмосковья.

Причина запрета на полет в воздушном пространстве Ирана в настоящий момент неизвестна. Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет.

Ранее в августе самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» вылетел из аэропорта Внуково в Москве и направился в сторону Афганистана. Отмечалось, что самолет, предположительно, направили в афганскую столицу для вывоза сотрудников российской дипмиссии.