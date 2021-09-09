Сирийские боевики сдали сотни единиц оружия после соглашения с правительством

Боевики в городе Деръа на юго-западе Сирии сдали сотни единиц оружия правительственным войскам. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике Александр Гуляев, передает ТАСС.

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Уже сдано более 300 единиц оружия, включая минометы и станковые гранатометы. Российский военный уточнил, что эта процедура является одним из условий амнистии, предложенной участникам бандформирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.

До этого сообщалось, что 430 боевиков и 24 военнослужащих сложили оружие в провинции Деръа на юге Сирии. По данным собеседников РИА Новости в сирийских силовых структурах, террористы согласились на условия правительства по примирению. Они также сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Деръа-аль-Балад.

«Реабилитация» боевиков

Власти Сирии и боевики в провинции Деръа при посредничестве России достигли соглашения, по которому правительство республики дает террористам возможность «реабилитации» статуса боевиков. Они должны были сдать оружие, а армия — установить блокпосты в девяти районах Деръа-аль-Балад для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все несогласные сдать оружие участники бандформирований обязаны покинуть провинцию. Для этого им предоставляются автобусы.

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Необходимость в активных действиях со стороны Сирии и России была вызвана тем, что в последние недели квартал Арбин района Деръа-аль-Балад превратился в горячую точку, где проходили ожесточенные бои между сирийскими военными и вооруженными бандформированиями, которых, по информации различных СМИ, уже на протяжении многих лет спонсируют иностранные разведки. Для борьбы с боевиками в регион ввели российские силы спецназначения и военной полиции. После чего в районе были подняты сирийские и российские флаги.

Неспокойная обстановка

8 сентября стало известно, что семь сирийских военных погибли в результате взрыва бомбы в провинции Деръа. РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности передает, что взрыв произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар. Автомобиль с сирийскими военными подорвался на взрывном устройстве. Погибли семь человек, еще трое военнослужащих пострадали.

В то же время 2 сентября сообщалось, что российская армия, вошедшая в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, сорвала операцию иностранных спецслужб.

По информации близкого к Минобороны России издания «Русская Весна», в этом регионе планировались серия терактов и бунт — отмечается, что спецслужбы нескольких стран и их кураторы из США поставляли оружие, финансировали боевиков и помогали в их подготовке.

