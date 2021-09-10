Бывшая чемпионка UFC рассказала о доходах с OnlyFans

Бразильянка из UFC Джессика Андраде завела аккаунт в OnlyFans после переезда в США

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Андраде поделилась мнением о заработке в OnlyFans. Ее слова приводит MMA Fighting.

29-летняя спортсменка завела аккаунт в OnlyFans после переезда в США. Бразильянка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), призналась, что доходы от платформы позволили ей полностью погасить кредит за автомобиль, а также оплатить аренду жилья на несколько месяцев вперед.

«Я даже не трогала деньги, которые получила за последний бой. При этом плачу по счетам в Бразилии, помогаю родственникам за счет того, что заработала на OnlyFans», — рассказала бывшая чемпионка UFC.

Андраде вернется в октагон 25 сентября. Ее соперницей станет Синти Калвильо.

В апреле бразильянка уступил в поединке за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко. В мае 2019-го Андраде завоевала пояс чемпионки UFC в минимальной весовой категории, нокаутировав Роуз Намаюнас. Уже в следующем бою она лишилась титула, уступив китаянке Вэйли Чжан.