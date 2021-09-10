Зеленский понадеялся на обмен военнопленными на встрече в «нормандском формате»

Зеленский заявил, что надеется на обмен пленными в ходе встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возможный обмен военнопленными в ходе встречи в «нормандском формате». Об этом он заявил в ходе форума YES Brainstorming.

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По его словам, на данный момент киевские власти прилагают максимум усилий для организации встречи лидеров стран «нормандской четверки». «Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи [нормандской четверки] могут быть освобождены 10-20 или больше людей», — сказал Зеленский.

В данном процессе, отметил украинский лидер, важно добиться согласия России, однако сделать это довольно трудно.

9 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящий разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «чрезвычайно сложным». По его словам, главам государств необходимо обсудить много каверзных вопросов, и осознание этого является препятствием на пути организации их встречи.

Ранее Зеленский во время своего визита в США попросил американского коллегу Джо Байдена посодействовать в освобождении 450 пленных украинцев. Как отметил гость Белого дома из Киева, украинская сторона передала администрации американского лидера полный список всех пленных украинцев, находящихся в самопровозглашенных республиках Донбасса, а также России.

До этого уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Киев уже утвердил списки украинских граждан, находящихся в заключении на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всего он ожидает возвращения на родину 285 человек, среди которых 44 военнослужащих.