Тренер сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии

Тренер Шпилевский: в России молодой футболист получает в три раза больше, чем в Германии

Главный тренер клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге» белорус Алексей Шпилевский сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист рассказал, что в России молодой футболист получает в три раза больше, чем его немецкий ровесник. Он уточнил, что у игрока юношеских сборных Германии зарплата составляет десять тысяч евро, а с учетом 50-процентных налогов на руки он получает шесть тысяч. «Юные футболисты в России быстро привыкают к комфорту. Молодежь перестает развиваться. Стимулов больше нет. А в Германии нужно пахать, чтобы получить хороший контракт», — посчитал Шпилевский.

11 сентября президент России Владимир Путин выступил против возможной отмены лимита на легионеров в российском футболе. По мнению лидера страны, такое решение пагубно скажется на результатах сборной.

23 августа РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. В настоящее время в Российской Премьер-лиге действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке по схеме 8+17 (8 легионеров и 17 россиян).

