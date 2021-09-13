Оставшийся в меньшинстве «Краснодар» спасся от поражения в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче седьмого тура РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Быки» пропустили первый мяч уже на 29-й минуте встречи. Гол в свои ворота забил защитник Урош Спайич. Через минуту Краснодар остался в меньшинстве: второе предупреждение получил Гжегош Крыховяк.

«Быки» могли отыграться еще в первом тайме, но Реми Кабелла не реализовал пенальти. «Краснодар» сравнял счет на 65-й минуте усилиями Эдуарда Сперцяна и спасся от поражения.

Противостояние «Ростова» и «Краснодара» завершило программу седьмого тура чемпионата России. Ранее в понедельник разгромной победы над «Уралом» добились футболисты казанского «Рубина».

После семи туров в активе «Краснодара» десять очков. Команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» расположился на 12-м месте.