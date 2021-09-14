Apple решила создать собственную космическую компанию

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил в Twitter о решении создать собственную космическую компанию. Она получила название Privateer Space.

«Компания Privateer Space запускается», — написал Возняк и прикрепил ссылку на видеозапись на YouTube.

В описании ролика говорится, что Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества. Она основана соучредителем Apple и основателем Ripcord Алексом Филдингом.

Возняк пообещал, что компания будет не похожа на другие. Планы на будущее ее основатели намереваются представить на конференции AMOS Tech 2021 в сентябре 2021 года.

Ранее компания SpaceX миллионера Илона Маска анонсировала появление нового поколения спутников Starlink. Соответствующие документы были поданы в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В описании нового поколения Starlink говорится, что спутники будут отличаться более высокой плотностью расположения на орбите, что позволит им покрыть большую местность и обеспечить надежный доступ к интернету.

