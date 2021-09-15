Оценена перспектива противостояния власти и националистов на Украине

Украинские силовики продолжат оказывать давление на лидеров радикальных националистов, способных влиять на политические, информационные и экономические процессы внутри страны. Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), политолог Руслан Бортник заявил в беседе с «Лентой.ру».

Он оценил перспективы противостояния власти и националистов на Украине и отметил, что за этим процессом стоит общий тренд на «закручивание гаек» и устранение политической конкуренции в стране.

Бортник также подчеркнул, что конфликт между радикалами и государством не будет исчерпан до тех пор, пока стороны не придут к договоренностям, устраивающим правящие круги. «Власти понимают, что без решения проблемы радикальной улицы бороться за второй срок [президента Украины] Владимира Зеленского будет сложно, если вообще возможно», — объяснил эксперт.

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В августе в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали группировку радикалов-рэкетиров. В частности, силовики задержали несколько членов местного отделения партии «Национальный корпус» (запрещена в России), в том числе одного из лидеров ячейки Сергея Величко. Их обвинили в создании преступного сообщества с целью вымогательства денежных средств у предпринимателей.

Позднее руководитель центрального штаба партии Максим Жорин обвинил Зеленского в «зачистке улицы» в ожидании осенних массовых протестов, а лидер партии Андрей Билецкий пригрозил «сломать» власть за «истинных патриотов» Украины.