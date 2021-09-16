В США снизят стоимость полетов F-35

Офис программы F-35 заключил с Lockheed Martin новый контракт на обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lighting II. По условиям соглашения, стоимость полетов самолетов, находящихся на вооружении ВС США, будет снижена к 2023 фискальному году. Об этом сообщает портал FlightGlobal.

Контракт обязывает снизить стоимость летного часа F-35A до 30 тысяч долларов, что на 10,7 процента меньше эксплуатационных расходов, обусловленных прошлым соглашением. Сокращение расходов является частью соглашения на обслуживание самолетов, заключенного в 2021 году.

Flight Global подчеркивает, что новый контракт приближает Lockheed Martin к реализации намерения по снижению стоимости летного часа F-35A до 25 тысяч долларов в 2025 году. В 2020 году эта сумма составляла 33,6 тысячи долларов.

Представители Lockheed Martin заявляют, что коэффициент выполнения боевых задач самолетами F-35 по всему миру увеличился до 70 процентов, а стоимость летного часа снизилась на 44 процента за последние пять лет.

Ранее законодатели США поддержали поправку к законопроекту об оборонной политике, которая привязывала количество закупаемых самолетов к стоимости их обслуживания. Так, операторы смогут закупить запланированное количество F-35 только после достижения целевых показателей стоимости обслуживания.

Летом издание The Drive сообщило о деградации двигателей F-35. Износ защитного покрытия лопастей ротора двигателей F135 обнаружил у 46 истребителей.