В США захотели удешевить F-35

В США хотят привязать количество закупаемых истребителей F-35 к их стоимости

В палате представителей США захотели удешевить обслуживание многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II. Законодатели поддержали формулировку в законопроекте об оборонной политике США на 2022-й финансовый год о привязке количества закупаемых самолетов к стоимости их обслуживания. Об этом сообщает Defense News.

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Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит в понедельник, 30 августа, обнародовал поправку, предполагающую сокращение затрат на оборону в 2022-м финансовом году. Согласно поправке, количество самолетов F-35, которые могут закупить американские военные, будет привязано к стоимости их обслуживания.

Если операторы не смогут достичь целевых показателей стоимости годового обслуживания самолетов, то они не смогут закупить запланированное количество F-35. В 2020 году стоимость обслуживания одного F-35 составляла около 8 миллионов долларов. Целью ВВС США является снижение стоимости до 4,1 миллиона долларов.

Тем не менее в среду, 1 сентября, комитет одобрил новую поправку, которая сдвигала сроки принятия ограничений с 2026-го на 2028 год. Более того, поправка включала формулировку, позволяющую министру обороны приобретать F-35 вне установленных лимитов «для удовлетворения требований национальной военной стратегии». Нововведение предложил Марк Визи, представляющий город Форт-Уорт, в котором расположена основная производственная линия F-35.

Ранее стало известно, что в комитете по вооруженным силам планируют увеличить финансирование разработок нового авиационного двигателя. Перспективный агрегат может лечь в основу модернизации двигателей F-35.