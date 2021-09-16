В Белом доме прокомментировали участившиеся приступы кашля у Байдена

Псаки: в приступах кашля у Байдена отсутствует повод для беспокойства

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена, на которые обратили внимание пользователи соцсетей и журналисты. В ходе брифинга она отметила, что отсутствует повод для беспокойства, передает РИА Новости.

Представитель отметила, что американского лидера в поездках сопровождает врач, который контролирует состояние его здоровья и регулярно проводит осмотры. Она также уточнила, что причиной покашливания может быть легкая простуда или необходимость прочистить горло.

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«Здесь нет причин для беспокойства», — подчеркнула Псаки в ответ на соответствующий вопрос репортеров.

В июне член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, потребовал от Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Врача бывшего американского президента поддержали 13 членов республиканской партии. Конгрессмены указывают на «умственный упадок и забывчивость» Байдена.

