Директор Театра Вахтангова объяснил многомиллионные заработки Олега Меньшикова

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок объяснил, почему считает оправданными многомиллионные заработки артиста Олега Меньшикова, который занимает пост художественного руководителя Театра имени Ермоловой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в прошлом году Меньшиков заключил с культурным учреждением полуторагодовой контракт на 24 миллиона рублей. Это возмутило некоторых коллег актера.

«Зрители, когда покупают билеты, идут посмотреть на игру Олега Меньшикова. Почему же он должен это делать бесплатно или только за зарплату худрука? В медицине обычная практика: если главврач больницы проводит операции, ему за каждую операцию доплачивают!» — высказался Крок.

Он отметил талант артиста и похвалил за то, что тот смог вывести Театр Ермоловой на новый уровень. Крок подчеркнул, что именно харизма Меньшикова помогает учреждению добиваться хороших финансовых результатов.

В июне стало известно о массовых сокращениях в Театре имени Ермоловой. Уволенные артисты пожаловались президенту России Владимиру Путину на художественного руководителя Олега Меньшикова и попросили проверить законность происходящего.

После этого Меньшиков снял с себя полномочия директора. Театр, в свою очередь, начал готовить исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации. В учреждении подчеркнули, что все кадровые сокращения соответствовали Трудовому кодексу России.