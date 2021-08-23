Театр Ермоловой проверят на соответствие национальной безопасности

Общественный совет при Минкульте оценит ситуацию в театре Ермоловой после жалоб артистов

Общественный совет при Министерстве культуры оценит происходящее в столичном театре имени М.Н. Ермоловой после жалоб артистов и проверит репертуар на предмет соответствия национальной безопасности. Об этом заявил зампред совета Александр Швейдель, его слова приводит ТАСС.

Для разбора ситуации будет создана группа общественного контроля, поскольку в заявлении актеров описаны неправомерные действия администрации культурного учреждения.

«Хотелось бы разобраться в соответствии репертуарной политики театра, насколько она соответствует гармонично развивающейся личности и также насколько это соответствует аспекту национальной безопасности, который недавно был озвучен нашим президентом и министром обороны», — подчеркнул Швейдель.

Он выразил надежду, что театр «не будет находиться в деградирующем виде», он восстановится, а выделенные средства будут расходоваться по назначению.

О массовых увольнениях в московском театре имени Ермоловой стало известно 22 июля. Сообщалось, что администрация действует в рамках трудового законодательства. Уволенные из московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой артисты пожаловались президенту России Владимиру Путину на художественного руководителя Олега Меньшикова и попросили проверить законность происходящего.

После этого Меньшиков снял с себя полномочия директора. Театр, в свою очередь, начал готовить исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации. В учреждении подчеркнули, что все сокращения соответствовали трудовому кодексу России.

