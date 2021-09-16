На Украине потребовали закрыть оппозиционный телеканал

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием аннулировать лицензию украинского телеканала «Наш». Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Регулятор потребовал закрыть оппозиционный телеканал, основываясь на решении, принятом по результатам внеплановой невыездной проверки. В частности, в Нацсовете обвинили «Наш» в трансляции высказываний, преследующих «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти».

На сегодняшний день судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

В августе в Нацсовете заявили о намерении подать судебный иск в отношении телеканала «Наш» из-за высказываний бывшего депутата Верховной Рады Петра Симоненко, прозвучавших в эфире ток-шоу «Марафон». Претензии регулятора были вызваны словами экс-парламентария о «гражданском противостоянии в Донбассе» и «политике государственной фашизации» на Украине.

После этого сотрудники телеканала вышли на акцию протеста в Киеве и потребовали от украинских властей прекратить давление на журналистов и свободу слова в стране.