Британца-фаната «Формулы-1» приняли за итальянского мафиози и жестко задержали

Болельщика «Формулы-1» из Британии, приезжавшего на Гран-при Италии, жестко задержали в голландской Гааге. Произошла ошибка: мужчину из-за внешнего сходства приняли за известного главаря мафиози, который много лет находится в бегах, пишет «Би-би-си» со ссылкой на полицию.

54-летний Марк Л. ездил в Италию вместе с сыном. На обратном пути они посетили Голландию. Итальянские следователи решили, что британец на самом деле не кто иной, как сицилийский бандит Маттео Мессина Денаро, и выпустили европейский ордер на его арест. Мужчине завязали глаза и поместили в одну из тюрем строгого режима для допроса.

«Итальянец должен был бы быть настоящим гением, чтобы так искусно имитировать ливерпульский акцент», — подчеркнул адвокат мужчины. Власти пришли к такому же выводу и уже к вечеру отпустили британца.

59-летний Денаро скрывается от закона с 1993 года. Его считают преемником двух мафиозных боссов, которых уже удалось отправить за решетку, а также подозревают в причастности к более чем 50 убийствам. Он выбрал себе прозвище «Диаболик» в честь неуловимого преступника из комикса и хвастался, что тел его жертв хватило бы на целое кладбище.