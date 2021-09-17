На Украине захотели перевести крымскотатарский алфавит на латиницу

Власти Украины намерены утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы. Об этом сообщается на сайте министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

По словам вице-премьера республики Алексея Резникова, латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Кроме того, латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы. Резников также отметил, что данный путь уже прошли Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, а Казахстан находится в процессе этого перехода.

Окончательное решение в ближайшее время примет правительство посредством голосования.

Ранее за отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Инициатива вызвала шквал критики у многих политиков и государственных деятелей республики. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, но лишь подтвердит логику президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».