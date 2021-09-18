Крымские татары оценили предложение Киева изменить их алфавит

Глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар» Эйваз Умеров оценил предложение властей Украины изменить алфавит крымскотатарского языка с кириллицы на латиницу. Его слова приводит РИА Новости.

Умеров раскритиковал идею Киева, назвав ее неактуальной. «Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. <...> Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования — на кириллице», — отметил он.

Глава организации добавил, что в российском Крыму проживает около 300 тысяч крымских татар, а на Украине — всего 10-15 тысяч.

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Ранее сообщалось, что власти Украины собираются утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы. Как объяснил вице-премьер страны Алексей Резников, латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Кроме того, по его словам, эта графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ страны от кириллицы и переход на латиницу. Его предложение вызвало волну критики. В частности, бывший министр республики Павел Климкин заявил, что переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, а лишь подтвердит логику президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».

