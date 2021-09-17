Политолог предрек борьбу против «Северного потока-2» даже после его запуска

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в интервью радио «Спутник в Крыму» предрек продолжение борьбы против «Северного потока-2» даже после его запуска и окончательного ввода в эксплуатацию.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат попытки политического давления на газопровод с целью переключить Европу на американский сжиженный газ. При этом, по мнению специалиста, обещания обеспечить европейские страны этим видом топлива со стороны Вашингтона — не более чем «политическая мантра», и перестраивать инфраструктуру поставок он не планирует.

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«Ведь включение трубы не означает, что никто потом не будет желать ее выключить, перекрыть этот вентиль. Борьба не закончилась. Тему поставок сжиженного газа в Европу Штаты будут использовать как элемент политической борьбы, а не какого-то экономического влияния на Европу. Американцы тоже не дураки. Они понимают, что могут и будут играть в эту игру», — добавил Шатров.

Он уточнил, что США выгоднее и удобнее торговать с Юго-Восточной Азией, где наблюдается серьезный рост экономики.

Политолог также прокомментировал увеличение цен на газ в Европе. По его мнению, основной причиной тому послужила деятельность спекулянтов, которые осознали, что долгосрочные поставки по «Северному потоку-2» спровоцируют снижение стоимости топлива.

Так, сейчас они пытаются получить максимально возможную прибыль. По мнению Шатрова, такая ситуация играет на руку России, демонстрируя опасность для европейских стран остаться без стабильных газовых источников, которые не зависят от посредников-транзитеров вроде Украины.

Ранее постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов назвал условие для ускорения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По его словам, этому будет содействовать рост цен на газ в Европе. Он выразил надежду, что ситуация положительно повлияет на исход бюрократических процедур и они будут ускорены.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

