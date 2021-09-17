Си Цзиньпин призвал ШОС помочь Афганистану в восстановлении и бороться с терроризмом

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказать поддержку Афганистану в мирном восстановлении и решительно бороться с любыми проявлениями терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление лидера КНР на саммите ШОС.

По словам Си Цзиньпина, международное сообщество должно оказать поддержку Афганистану. Главная задача при взаимодействии по Афганистану, по его словам, состоит в том, чтобы добиться в стране мира, стабильности и запустить процесс устойчивого развития. По мнению председателя КНР, нужно «стимулировать формирование толерантного всеобъемлющего политического механизма» в Афганистане.

Си Цзиньпин отметил, что страны - участницы ШОС должны придерживаться собственной политической линии. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы внешние силы под каким-либо предлогом вмешивались во внутренние дела стран региона», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита ШОС президент Ирана Ибрахим Раиси призвал страны-участницы организации

создать условия для развития Афганистана, чтобы страна могла преодолеть нынешние проблемы. По его словам, страны региона должны помочь афганскому народу таким образом, чтобы там удалось создать инклюзивное правительство. При этом Раиси призвал не вмешиваться в дела Афганистана извне, чтобы не провоцировать нестабильность.

Сегодня сообщалось, что в Душанбе началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое приурочено к 20-летию ее создания.