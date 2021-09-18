Дочь Пеле рассказала о здоровье отца

Дочь трехкратного чемпиона мира Пеле заявила, что его состояние в пределах нормы

Дочь бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле Кели Насименту прокомментировала известия о том, что ее отца поместили в отделение интенсивной терапии и реанимации. Об этом она написала в Instagram.

Насименту опубликовала фото с 80-летним экс-спортсменом. В описании к снимку она рассказала о здоровье Пеле. «Отец восстанавливается. Его состояние в пределах нормы. В его возрасте вполне естественно, что операция приводит к ухудшению здоровья», — написала она.

Ранее 18 сентября стало известно, что Пеле вновь попал в реанимацию. Именитый спортсмен проходит лечение в госпитале города Сан-Паулу.

В начале сентября Пеле была сделана операция по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом он написал в Instagram.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).