В честь российского олимпийского чемпиона назвали спортивный элемент

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что в спортивной гимнастике появился элемент, названный в честь олимпийского чемпиона Игр в Токио Никиты Нагорного. Информация доступна на YouTube-канале организации.

На чемпионате Европы в швейцарском Базеле российский спортсмен выполнил новый технический элемент в многоборье — тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет FIG назвал элемент именем Нагорного и присвоил ему высшую группу сложности I. Таким образом, в мужской спортивной гимнастике стало три элемента высшей группы сложности.

17 сентября Нагорный стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ в 2021 году. Вместе с ним эту награду получили олимпийские чемпионы Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов.

На Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золото в командном многоборье. Кроме того, на его счету бронза в упражнении на перекладине и в личном многоборье на этой Олимпиаде. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира.