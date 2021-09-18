Отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме россиянин Виктор Бут пожаловался на невозможность проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом в субботу, 18 сентября, со ссылкой на жену россиянина Аллу сообщает РИА Новости.

По словам супруги отбывающего срок россиянина, Бут выразил сожаление, что тюремные правила США не позволяют заключенным голосовать. По его словам, факт отсутствия у американских граждан возможности голосовать в тюрьме поражает их в избирательных правах. При этом он отметил, что его самого в России никто не лишал бы избирательных прав. Бут считает неправильным, что американские тюремные правила распространяются на иностранцев.

Впрочем, как заявил россиянин, даже если бы такая возможность у него была и к нему допустили бы сотрудников посольства, то подобное все равно стало бы маловероятным в связи с карантином из-за коронавируса.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. В декабре 2020 года у заключенного ухудшилось самочувствие, однако квалифицированной помощи ему не предложили.

26 октября 2020 года Бут предрек США начало гражданской войны после президентских выборов.