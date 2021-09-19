«Динамо» обыграло «Сочи» и поднялось на второе место в РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 12-й минуте забил 18-летний полузащитник москвичей Арсен Захарян.

После восьми туров «Динамо» поднялось на второе место в РПЛ, набрав 16 очков. «Сочи» занимает третье место с 15 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

В следующем туре бело-голубые примут казанский «Рубин», а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 26 сентября.