Выступавший за российскую команду 37-летний велогонщик погиб в Бельгии

Велогонщик Серенсен, выступавший за Tinkoff – Saxo, погиб в Бельгии в возрасте 37 лет

Бывший датский велогонщик Крис Анкер Серенсен погиб в Бельгии в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Grupetto.

Спортсмен, катаясь на велосипеде, столкнулся с автомобилем в Зербрюгге (пригород Брюгге) и скончался от полученных травм. В Бельгии датчанин должен был работать в качестве эксперта для телеканала TV2 Sport на чемпионате мира по шоссейным велогонкам. Турнир стартует в воскресенье, 19 сентября.

В период с 2005 по 2018 год велогонщик принял участие в 12 гранд-турах. В 2010-м он выиграл горный этап «Джиро д'Италия», а в 2012-м был признан самым агрессивным гонщиком на «Тур де Франс».

Большую часть карьеры Серенсен провел в датской, а затем российской команде Tinkoff — Saxo. После завершения спортивной карьеры он начал работать журналистом.