Кадыров набрал более 99 процентов голосов на выборах главы Чечни

ЦИК: Кадыров набирает 99,7 процента на выборах главы Чечни после обработки всех протоколов

Рамзан Кадыров набирает 99,7 процента голосов на выборах главы Чеченской республики после обработки 100 процентов протоколов. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Его соперник, представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Иса Хаджимурадов набрал 0,15 процента голосов. Еще один претендент на пост главы региона, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12 процента.

Для победы в первом туре кандидат на пост главы региона должен набрать больше половины голосов.