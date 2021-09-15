Рамзан Кадыров в 16 лет ухаживал за Асланом Масхадовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с бывшими чиновниками самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) вспомнил, что в 16-летнем возрасте ухаживал у себя дома за экс-президентом ЧРИ Асланом Масхадовым, который в то время был высокопоставленным военачальником ЧРИ. Видео пятичасовой беседы опубликовано на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный», перевод чеченского языка приводит «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Кадырова, сына Масхадова Анзора, который в настоящий момент проживает в Норвегии и критикует власти Чечни, во время болезни отца не было рядом. «Я пришел домой к Анзору и говорю: "Ты чего? Я тут с твоим отцом вожусь, охраняю его, а ты тут сидишь. Тебе не стыдно? Все люди вышли, а ты тут в компьютер играешь". Это я его вытащил из дома», — рассказал Кадыров о событиях 29-летней давности.

В ходе той же беседы глава Чечни вспомнил, что его отец Ахмат Кадыров в 90-х предотвратил покушение на Масхадова, якобы организованное первым президентом ЧРИ Джохаром Дудаевым. Кадыров-старший, по словам руководителя региона, собрал исполнителей планировавшейся атаки и пригрозил раскрыть их.

В 1992 году Рамзан Кадыров окончил школу в родном селении. Во время первой чеченской кампании — в 1994-1996 годах — он вместе с отцом воевал против российской армии в рядах чеченских сепаратистов. В 1996 году Кадыров-младший стал помощником и личным телохранителем отца, который в то время был муфтием Ичкерии.

Аслан Масхадов в ходе первой чеченской кампании руководил главным штабом вооруженных сил республики. В 1997 году его избрали президентом Ичкерии. Два года спустя он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война. Масхадов был ликвидирован 8 марта 2005 года в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Центра специального назначения ФСБ в селе Толстой-Юрт, где он скрывался в бункере.