Студенты показали фото убитого при нападении на пермский вуз охранника

Студенты ПГНИУ показали фото одного из убитых при нападении на вуз охранников

Студенты пермского государственного университета (ПГНИУ) показали фото убитого при нападении на вуз охранника. Снимок есть в распоряжении «Ленты.ру».

На появившимся в сети фото человек лежит в луже крови у входа в помещение. Студент ПГНИУ, переславший «Ленте.ру» снимок, утверждает, что на нем один из охранников. Он якобы скончался на месте.

По словам студентов, находящихся в здании вуза, после начала учебного года на вахте работает только один охранник. «Там просто сидит какой-то дед, всех пропускает, и все, на этом охрана закончилась», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее в вузе сообщили о ликвидации стрелявшего. Число погибших при стрельбе, по данным Следственного комитета (СК), возросло до восьми человек. Также есть пострадавшие, их число пока неизвестно.

Стрельбу устроил, предположительно, 18-летний молодой человек. Он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета. В своем послании он подчеркнул, что его преступление — не теракт.