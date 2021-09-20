Израиль выразил соболезнования России в связи с трагедией в Перми

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил свои глубочайшие соболезнования российскому народу и президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом Герцог написал на своей странице в Twitter.

«Глубоко потрясен и опечален массовым убийством, совершенным в Пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв», — заявил израильский президент. ТАСС пишет, что канцелярия президента также передала соболезнования российскому послу в Израиле Анатолию Викторову.

Свои соболезнования пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ выразили министерства иностранных дел (МИД) Норвегии и Швеции. Они назвали произошедшее трагедией.

Ранее стало известно, что стрелок Тимур Бекмансуров получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании и скончался в больнице во время операции.

Нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Минздрав России рассказал, что стрелок убил шестерых человек и ранил 19. Всего медицинскую помощь получают 24 пострадавших.