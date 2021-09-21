Курс рубля вырос на открытии торгов

Курс рубля в начале торговой сессии Московской биржи во вторник, 21 сентября, вырос по сравнению с уровнем предыдущих торгов на 0,23 рубля по отношению к доллару. По состоянию на 10:01 по московскому времени он составляет 73,23 рубля. Курс евро упал на 0,21 рубля, до 85,94 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,37 процента, до 3984,20 пункта, индекс РТС — на 0,75 процента, до 1713,37 пункта. Российский фондовый рынок показал рост впервые за несколько дней. По итогам торгов 20 сентября индекс Мосбиржи упал на 1,62 процента, до 3969,61 пункта, потеряв почти весь рост с начала месяца.

Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent подорожали на 1,07 процента, до 74,71 доллара за баррель, марки WTI — на 1,23 процента, до 71 доллара.

Акции российских металлургических компаний перестали падать после нескольких дней потерь в ожидании повышения налогов на отрасль. По состоянию на 10:20 ценные бумаги Трубной металлургической компании (ТМК) сохранили стоимость, зафиксированную на момент закрытия предыдущих торгов (плюс 0,02 процента), и теперь оцениваются в 89,35 рубля за штуку. 20 сентября акции компании подешевели на 1,68 процента.