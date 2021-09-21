Дзюбу посчитали «предателем родины» за отказ играть за сборную

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который отказался выступать за национальную команду. Об этом сообщает Sport24.

«Это абсолютное предательство родины со стороны Артема. Правильно его критикуют», — считает Тихонов. Он призвал прогнать Дзюбу из спорта, «чтобы другим неповадно было». «Дзюбу надо наказать по полной программе», — убежден Тихонов.

Ранее стало известно, что Дзюба отказался от выступлений за национальную команду, сославшись на неоптимальную форму. Форвард подчеркнул, что не хочет занимать в команде «чужое место». 20 сентября нападающий попал в расширенный список сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда дома сыграет со Словакией, а через три дня на выезде встретится со Словенией.

На сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022 Дзюба не вызывался. В 55 матчах за команду нападающий забил 30 мячей и делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.