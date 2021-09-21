Журналист описал реакцию Карпина на новость об отказе Дзюбы играть за сборную

Журналист Сергей Микулик оказался рядом с главным тренером Валерием Карпиным в тот момент, когда пришло известие об отказе нападающего Артема Дзюбы выступать за национальную команду. Об этом он написал в своем Telegram.

Микулик описал реакцию 52-летнего специалиста. «Прикольно сидеть и пить кофе с Карпиным как раз тогда, когда выяснилось, что Дзюбе не хочется занимать в сборной чужое место. Валера только плечами пожал», — написал он.

Ранее 21 сентября стало известно, что Дзюба отказался от выступлений в составе национальной команды. Форвард был включен в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. По словам самого футболиста, он не считает, что набрал оптимальную форму и не хочет занимать чужое место в команде.

На сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022 Дзюба не вызывался. В 55 матчах за национальную команду форвард забил 30 мячей и делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.