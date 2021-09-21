Ветеран сборной СССР оценил отказ Дзюбы играть за сборную

Анзор Кавазашвили: на решение Дзюбы не играть за сборную повлиял конфликт с Карпиным

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от игры за сборную России. Его слова приводит Sport24.

81-летний ветеран убежден, что слова Дзюбы о неоптимальной форме — отговорка. «Уверен, что на это решение повлиял его конфликт с Валерием Карпиным», — посчитал он.

Кавазашвили полагает, что высказывания Карпина могли повлиять на Дзюбу. «Валерий Георгиевич в одном из интервью признал, что у него напряженные отношения с Артемом, но если тот заслужит вызов в команду, он вернется. Вторая фраза правильная, а вот в первой Карпин ошибся как педагог», — добавил он.

Ранее 21 сентября Карпин высказался относительно отказа Дзюбы играть за сборную. Он отметил, что в беседе с ним форвард объяснил решение неоптимальной формой. При этом тренер сборной подчеркнул, что не исключает возвращения игрока в национальную команду.

Об отказе Дзюбы выступать за сборную России стало известно ранее во вторник, 21 сентября. Форвард заявил, что не хочет подводить команду и занимать чье-то место, так как не набрал оптимальную форму. Днем ранее футболист был включен в расширенный список сборной России на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.