70-летнего россиянина осудили за убийство жены из-за раздела имущества

В Омской области к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима приговорен 70-летний пенсионер Вячеслав Лукьянченко. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2008 году он развелся с женой, однако продолжал жить с ней под одной крышей, систематически избивая ее. Причиной ссор становились ревность и раздел квартиры. После очередного конфликта, вызванного разделом имущества, Лукьянченко нанес супруге, с которой прожил более 30 лет, 25 ударов ножом.

После совершенного преступления мужчина скрылся на территории Красноярского края и был задержан лишь в апреле 2021 года.

СКР возбудил и расследовал в отношении него уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ и 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что в подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москве, бывший свекр застрелил невестку из-за разногласий в вопросе раздела имущества с его сыном.