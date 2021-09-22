Украинский боксер ответил на предложение перейти в сборную России за деньги

Боксер Иван Редкач отказался от предложения за 500 тысяч долларов выступать за Россию

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram рассказал о нежелании менять гражданство.

Спортсмен заявил, что ни за какие деньги не откажется от родной сборной. «Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент. Разом нас багато, нас не подолати! Выдыхайте», — ответил он на предложение перейти в российскую команду.

16 сентября Редкач сообщил, что ему за деньги предложили сменить гражданство. Спортсмен озвучил предложенную ему сумму за переход в сборную России: 500 тысяч долларов.

До этого украинец заявлял, что Крым не останется в составе России. Он сравнивал присоединение полуострова с арендой.

На счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.