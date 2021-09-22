Москвич сделал ремонт в квартире и поставил под угрозу целый дом

Житель московского района Южное Медведково демонтировал часть железобетонного перекрытия дома во время ремонта квартиры. После жалоб соседей Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция) заставила мужчину восстановить опору каркаса, сообщается на сайте ведомства.

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Москвич проживает в трехкомнатной квартире на 13-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Молодцова, дом 31, корпус 3. Он заменил старые перегородки на новые, установил сантехническое оборудование и поменял газовую плиту на электрическую, поставив под угрозу целый дом. 20 сентября Мосжилинспекция пришла с проверкой в квартиру после жалоб соседей на масштабный ремонт. Чтобы попасть в помещение, инспекторам пришлось вручить мужчине судебную повестку, поскольку он отказывался пускать их.

Нарушитель заявил, что не знал технической стороны вопроса, а о безопасности работ ему сказала строительная бригада. Мужчина устранил повреждение каркаса, установив на месте демонтированного перекрытия металлическую конструкцию с колоннами. Его также привлекли к административной ответственности.

В начале сентября житель Подмосковья сдвинул стену в квартире панельного дома почти на метр за полдня. Мужчина похвалился, что сделал работу, за которую другие специалисты не решились взяться. При этом он не уточнил о наличии у него необходимых разрешений и согласований.