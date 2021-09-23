Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро Москвы в 2010 году

ГП РФ утвердила обвинение связному банды, которая устроила теракты в метро в 2010 году

Генпрокуратура России (ГП РФ) утвердила обвинительное заключение в отношении Магомеда Нурова, причастного к терактам в метро Москвы, которые произошли в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Как установило следствие, Нуров был связным банды, которая устроила террористические акты. В частности, он неоднократно перевозил на личном автомобиле ее членов на встречи, где планировались взрывы. Кроме того, он скрывал от правоохранительных органов участника терактов.

Нурова обвиняют в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств. Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, добавили в ведомстве.

В ноябре 2020 года по делу о терактах в московском метро ФСБ задержала начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Было установлено, что в 2009-2010 годах полковник полиции был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и передавал его руководителям информацию о всех спецоперациях полиции. Кроме того, Исаев лично привез на автовокзал одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством.

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 пострадали. По данным Генпрокуратуры, погибли 39 человек. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.