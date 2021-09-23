Арктику назвали «климатической бомбой» из-за добычи нефти

Крупнейшие финансовые компании продолжают выделять большие средства «Газпрому» , ConocoPhillips, TotalEnergies и другим энергетическим компаниям, расширяющим добычу ископаемого топлива в Арктике. В ближайшие пять лет объем получаемых нефти и газа вырастет на 20 процентов, несмотря на то, что ледниковый покров в регионе продолжает таять, а глобальные температуры растут, пишет Bloomberg.

Такие цифры называет в своем отчете организация по охране окружающей среды Reclaim Finance. В документе также указано, что мировой банковский сектор уже предоставил нефтегазовым компаниям более 314 миллиардов долларов в период с 2016 по 2020 годы. «Арктика — это климатическая бомба, и наши исследования показывают, что нефтегазовая промышленность одержима тем, чтобы взорвать ее, сводя на нет наши шансы избежать внезапного ухудшения климата, — заявила соавтор отчета Аликс Мазуни. — Но они не единственные виновники: финансовые учреждения инвестировали в эти компании, будто насмехаясь над своими собственными обязательствами в отношении климата».

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Авторы исследования обеспокоены тем, что финансовые учреждения и энергетические предприятия часто выставляют напоказ свои экологические достижения, но на деле способствуют приближению глобального потепления. Две трети из 30 крупнейших банков, инвестирующих в расширение добычи в Арктике, имеют так называемую «политику ограничений» в этом регионе, при этом все они поддерживают развитие новых нефтегазовых проектов. Согласно отчету, в настоящее время в Арктике имеется 599 нефтегазовых месторождений, которые либо находятся на стадии разработки, либо уже открыты. Европейские банки предоставляют четверть общего объема андеррайтинга (услуг, гарантирующих получение выплат в случае финансовых убытков) и займов ведущим энергетическим компаниям.

Доклад вышел в преддверии всемирного саммита в шотландском Глазго, который пройдет в начале ноября. На 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) мировые лидеры обсудят меры, необходимые для предотвращения глобального потепления. Недавно Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупредила, что удержать рост мировых среднегодовых температур на уровне 1,5 градусов Цельсия не получится, если правительства не примут оперативных решительных мер, а бизнес не поменяет экологическую стратегию. Ранее в этом году Международное энергетическое агентство заявило, что для предотвращения климатической катастрофы на планете не должно появляться новых месторождений нефти, газа или угля.

В сентябре инвесторы энергетических гигантов, таких как BP и Shell, управляющие вложениями на сумму в десять триллионов долларов, опубликовали обширную экологическую программу для своих «подопечных». Акционеры призывают компании резко сократить выбросов парниковых газов и свернуть добычу ископаемого топлива.