В Госдуме отреагировали на дисквалификацию российского борца из-за допинга

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о дисквалификации российского борца, олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне Биляла Махова за применение допинга. Его цитирует «Газета.ру».

Свищев заявил, что спортсмену необходимо выработать систему защиты по делу о дисквалификации: внимательно изучить ситуацию, найти ответ на вопрос, как допинг попал в его организм, и сообщить об этом своим адвокатам. Также парламентарий не исключил, что произошедшее с атлетом могло быть провокацией или случайностью: «Я считаю, что врачебная ошибка возможна».

Ранее 23 сентября Махов получил дисквалификацию на четыре года из-за допинга. В феврале 2021 года в организме спортсмена были обнаружены следы гормона роста.

Махов — олимпийский чемпион Игр-2012. На соревнованиях в Лондоне он занял третье место, а через восемь лет получил золотую медаль. Это произошло после того, как призеров соревнований отстранили за применение допинга. Также российский борец три раза становился победителем чемпионатов мира.