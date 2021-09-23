Глава ФИФА назвал Россию великой футбольной державой

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил РИА Новости на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что сохраняет веру в российский футбол и назвал Россию великой футбольной державой.

«Россия — великая футбольная держава, и мы провели [там] лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — сказал Инфантино. Кроме того, он отметил, что верит в возможности российской сборной по футболу.

Чемпионат мира по футболу прошел в России в 2018 году. Победителем стала сборная Франции. Российская сборная добралась до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, который отказался играть за национальную команду в ближайших матчах. Дзюба заявил ему о том, что находится не в оптимальной форме и хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб. Карпин добавил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что игрок будет полезен команде.