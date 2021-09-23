ЕС и США примут участие во встрече по урегулированию конфликта в Приднестровье

Встреча по урегулированию конфликта в Приднестровье пройдет в ноябре в Стокгольме. Об этом сообщил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

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По его словам, заседание пройдет в формате «5+2». Он уточнил, что во встрече примут участие Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта. Россия, Украина и члены миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Молдавии выступят в качестве посредников в урегулировании проблемы.

Лидер ПМР добавил, что наблюдать за ходом обсуждений будут представители США и стран Европейского союза (ЕС).

Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате «5+2» состоялся в Братиславе 9-10 октября, но документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года заседание такого формата провести не удалось.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика продолжит требовать полного вывода российских войск из непризнанного Приднестровья. До этого она провела переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. После встречи политик сообщила, что Кишинев и Москва «договорились о взаимодействии», но детали не огласила.

Приднестровская Молдавская республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор.