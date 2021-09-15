Бывший президент Молдавии раскритиковал Санду за участие в «Крымской платформе»

Участие президента Молдавии Майи Санду в прошедшем в Киеве саммите «Крымская платформа» окажет пагубное влияние на отношения с Россией. С критикой действующих властей республики выступил третий президент и лидер Партии коммунистов Моладвии Владимир Воронин в эфире «Sputnik Молдова».

Материалы по теме Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника? Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

По словам политика, он восемь лет тесно взаимодействовал с Владимиром Путиным и, зная характер и позиции российского лидера, нетрудно предугадать его реакцию на участие Молдавии в мероприятии, направленном против России.

«Осмысленно или нет, по чужой подсказке или чьему-то настоянию заявить, кому принадлежит Крым, это дорого будет стоить нам и всей Молдавии», — сказал Воронин, намекая на возможное влияние Румынии на Санду.

Бывший лидер республики отметил, что присутствие румынских политиков и специалистов в различных министерствах формирует определенную внешнеполитическую повестку Молдавии, которая направлена на сближение с США и Европейским союзом (ЕС). «И не просто специалисты, а соответственно подготовленные люди», — считает Воронин.

Сама Санду объяснила, что ее участие в саммите «Крымская платформа» продиктовано «интересами граждан Республики Молдова». Она также отметила, что солидарна с Украиной в вопросах защиты территориальной целостности государства и других национальных интересов. Вместе с тем ранее молдавский лидер выразила намерение оперативно восстанавливать отношения с Россией по всем направлениям.