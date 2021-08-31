Украина запретила въезд автомобилей с номерами Приднестровья

Украинские пограничники с 1 сентября запретят въезд на свою территорию автомобилей с номерами непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной пограничной службы страны.

Исключение из списка составят машины с номерами нейтрального и согласованного с Молдавией образца. Ограничение будет распространяться на все категории транспортных средств, в том числе и следующих транзитом через Украину.

«О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне», — говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майа Санду пообещала всеми силами препятствовать блокировке транспортной, экономической и гуманитарной блокаде Приднестровья. Она указала, что в регионе проживает множество молдавских граждан, и задача Кишинева обеспечить их права и экономическое благополучие.