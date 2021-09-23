РФС назначил нового главу судейского департамента

Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы департамента судейства. Об этом сообщается на сайте организации.

На должность назначен португальский специалист Витор Перейра. Он сменил на посту Виктора Кашшаи.

«Опыт Перейры поможет нам продолжить реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих судей, так и на подготовку новых кадров по программе "Таланты и наставники"», — посчитал глава Судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Перейра — инструктор Международной федерации футбола (ФИФА). О его возможном назначении стало известно 20 сентября.

Об уходе с поста главы судейского департамента РФС Кашшаи сообщалось 13 сентября. В союзе объяснили кадровые перестановки на организационные изменения в структуре.

64-летний Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 года. На клубном уровне он работал на финале Кубка УЕФА в 2002 году, а также на полуфиналах Лиги чемпионов в 1999-м и 2000-м.